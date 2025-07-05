حزب النور يرشح "صابر رفاد" لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة مطروح

تقدم صابر مصطفى محمد عبد القادر، وشهرته (صابر رفاد)، عضو الهيئة العليا لـ حزب النور، اليوم السبت، بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 عن الدائرة الفردية بمحافظة مطروح.

وجرى تقديم الأوراق بمحكمة مطروح الابتدائية، في إطار الاستعدادات الجارية للسباق الانتخابي المرتقب.

وقد اختار "رفاد" رمز (الفانوس) لخوض الانتخابات، ولكن لن يتم اعتماده قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين المقبولين من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

يذكر أن "رفاد" كان مرشحًا سابقًا عن حزب النور في انتخابات مجلس الشيوخ لعام ٢٠٢٠ عن محافظة مطروح، وهو عضو الهيئة العليا لحزب النور.

كما حصل "رفاد" على ليسانس آداب قسم اللغة العربية، وكان يعمل معلمًا بوزارة التربية والتعليم، وحاليًا معلم خبير لغة عربية.

ومن المقرر أن تنطلق انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الخارج يومي 1 و2 أغسطس 2025 وفي الداخل يومي 4 و5 من نفس الشهر.