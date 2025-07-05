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سامي مغاوري يوجه رسالة للزعيم عادل إمام بعد أحدث ظهور له.. خاص
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سامي مغاوري يوجه رسالة للزعيم عادل إمام بعد أحدث ظهور له.. خاص

الفنان سامي مغاوري مع الإعلامية أوركيد سامي
الفنان سامي مغاوري مع الإعلامية أوركيد سامي
أوركيد سامي

حل الفنان القدير سامي مغاوري ضيفا بندوة خاصة في موقع صدي البلد الاخباري، وأكد أن العمل مع النجم القدير  الزعيم عادل إمام  مميز وجميل، فهو فنان جميل، وكوميديان في الحقيقة وفي الأعمال، ، ودعا مغاوري للزعيم قائلا: ربنا يعطيه الصحة والسعادة يا رب.


وأضاف سامي مغاوري: " محظوظ بالعمل مع الزعيم ، فقلبة طيب ، وهو فنان من فناني الزمن الجميل الذين امتعوا الجمهور بفنهم.

يذكر أن كرّم موقع “صدى البلد” الإخباري، الفنان سامي مغاوري بعد النجاح الذي حققه مسلسلي "الكابتن" بطولة أكرم حسني، و"منتهي الصلاحية ، خلال عرضهما في السباق الدرامي لرمضان 2025.

وينتمي مسلسل "الكابتن" و"منتهي الصلاحية " لفئة دراما الـ ١٥ حلقة، إذ عُرض الأول في النصف الدرامي الأول، بينما عرض الثاني في النصف الدرامي الثاني، وحققا حضورا لافتا ونسبة مشاهدة مرتفعة.

مسلسل "الكابتن" شارك في بطولته اَية سماحة وسوسن بدر وأحمد عبد الوهاب ورحمة أحمد فرج وميمي جمال ومحمد رضوان وسامي مغاوري وأحمد الرافعي وعمر شرقي ووئام مجدي، قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري.

مسلسل منتهي الصلاحية بطولة ياسمين رئيس ويشاركها محمد فراج، هبة مجدي، تامر نبيل، سامي مغاوري، دنيا ماهر، حسن مالك، عمرو القاضي ، مريم عادل الجندي ،  محمد عبده ، حسن مالك ، جاسكا حسام الدين ، كوكبة كبيرة من  الفنانين، وهو من تأليف محمد هشام عبيه وإخراج تامر نادي.

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