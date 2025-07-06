التهاب وتورم وحساسية.. تعرّف على خطورة التعرض المباشر لأشعة الشمس

قال الدكتور أحمد سعيد قدح، رئيس قسم الجلدية بكلية طب الأزهر، إن ارتفاع درجات الحرارة ونِسب الرطوبة يؤثر بشكل كبير على الجلد، متابعًا: في حالة تعرض البشرة بشكل مباشر لأشعة الشمس، يحدث التهاب وتورم، خاصةً لدى ذوي البشرة الفاتحة.

وأضاف "قدح"، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أنه يجب استخدام الكريمات المرطبة وواقي الشمس حسب نوع البشرة، متابعًا: واقي الشمس يجب أن يُجدد كل ساعتين في حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس.

واسترسل: على المواطنين الابتعاد عن الشمس وتقليل التعرض لها، خاصة خلال فترة الظهيرة، مؤكدًا أن التعرض المباشر قد يؤدي إلى اسمرار البشرة وحدوث التهابات وتورمات تستدعي التدخل الطبي.

ولفت إلى أن هناك ما يُعرف بـ"الحساسية الضوئية"، وهي حالة تحدث نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس.

