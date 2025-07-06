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تعاون بحثي بين وكالة الفضاء المصرية ومركز بحوث المياه لدعم الأمن المائي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعاون بحثي بين وكالة الفضاء المصرية ومركز بحوث المياه لدعم الأمن المائي

وكالة الفضاء المصرية
وكالة الفضاء المصرية
نهلة الشربيني

استقبل الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، في إطار تعزيز التعاون البحثي بين المؤسسات الوطنية، بمقر الوكالة، الدكتور شريف المحمدي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والوفد المرافق له، اليوم الأحد الموافق 6 يوليو 2025 وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء مناقشة آليات التكامل بين خبرات المركز القومي لبحوث المياه في مجال إدارة الموارد المائية، ونمذجة السلوك الهيدرولوجي للأنهار والمسطحات المائية، وبين قدرات وكالة الفضاء المصرية في رصد وتحليل البيانات الفضائية، والاستفادة من صور الأقمار الصناعية في دعم الدراسات التطبيقية لموارد المياه، والتغيرات المناخية، والتصحر، وحركة الرواسب، وتحليل خصائص التربة والغطاء الأرضي.

وأكد شريف صدقي أن الوكالة تولي أهمية كبيرة لتوظيف تكنولوجيا الفضاء في دعم جهود الدولة في مجالات التنمية المستدامة، وفي مقدمتها إدارة الموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن التكامل مع المركز القومي لبحوث المياه يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الأثر التطبيقي للبيانات الفضائية في خدمة قضايا الأمن المائي.

من جانبه، ثمّن الدكتور شريف المحمدي الدور العلمي المتنامي لوكالة الفضاء المصرية، مؤكدًا أن التعاون مع الوكالة يفتح آفاقًا واسعة للاستفادة من تقنيات الاستشعار عن بعد في دعم الدراسات المائية، وتحليل توزيع الموارد المائية، بما يعزز دقة التقديرات وسرعة الاستجابة للتغيرات.

وفي ختام الزيارة، قام الوفد  بجولة ميدانية داخل عدد من منشآتها الرئيسية، شملت معامل التجميع والاختبار ومركز تجميع وتحليل بيانات الأقمار الصناعية، حيث تم استعراض أحدث ما وصلت إليه الوكالة من تقنيات متقدمة في مجالات الفضاء والاستشعار عن بعد، وآفاق توظيفها في دعم قطاعات المياه والبيئة والتنمية المستدامة.

وكالة الفضاء المصرية وكالة الفضاء مصر

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