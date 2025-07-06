قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوتين يشكر الشعب الروسي على جمع 45 مليار روبل لدعم الحرب ضد أوكرانيا
مرصد الأزهر يحذر من محاولات تنظيم "حسم" الإرهابي للنيل من استقرار مصر
أمين الإفتاء: 6 حالات توجب الغسل على المرأة.. و3 منها مشتركة مع الرجل
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وحر شديد بعدة مناطق
مدبولي: أخطر أزمة في وقتنا الحالي هي الحرب الإسرائيلية المستمرة على الأبرياء من الشعب الفلسطيني
وزارتا الصحة و الداخلية توقعان بروتوكول لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب
حذر من كابوس.. أمين حلف الناتو: الحرب العالمية ستندلع بسبب روسيا والصين
هل يجوز الخروج من المنزل على جنابة؟.. الإفتاء تجيب
لأول مرة منذ قرن.. باريس تفتح نهر السين للسباحة العامة
رئيس قيد الصحفيين: لجنة المشتغلين الجديدة يومى 16 و17 يوليو الجارى
عرض رسمي قطري لضم نجم خط وسط الأهلي
رابط الاستعلام عن نتيجة وظائف مسابقة إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف.. اعرفها في لحظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس نداء مصر: الإخوان تواصل ترويج الأكاذيب لإثارة الفوضى والتشكيك في مؤسسات الدولة

رئيس نداء مصر
رئيس نداء مصر
عبد الرحمن سرحان

تواصل جماعة الإخوان الإرهابية نهجها القائم على ترويج الأكاذيب والشائعات كوسيلة ممنهجة للهجوم على الدولة المصرية ومؤسساتها، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وزعزعة الثقة في قيادات الدولة. وتلجأ الجماعة إلى تزييف الحقائق وتحريف الوقائع بهدف تضليل الرأي العام وإثارة القلاقل، لا سيما في فترات التحديات الكبرى التي تمر بها مصر والمنطقة.

وتأتي هذه الممارسات ضمن استراتيجية إعلامية تعتمد على بث معلومات مغلوطة، واستغلال الأزمات لتأليب الرأي العام، في إطار سعي الجماعة المستمر لزعزعة الاستقرار الداخلي والنيل من مؤسسات الدولة الوطنية

من جانبه أكد الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر ، أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تزال مستمرة في استخدام الأكاذيب والشائعات كأداة للهجوم على الدولة المصرية ومؤسساتها، بهدف إثارة الفوضى وزعزعة الثقة في قيادات الدولة، خاصة في أوقات التحديات الكبرى التي تمر بها مصر والمنطقة.

وأوضح “زيدان”  أن الجماعة تعتمد على تزييف الحقائق وتحريف الوقائع لتضليل الرأي العام، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تتصاعد في توقيتات حساسة، مثل اتخاذ قرارات استراتيجية أو مناسبات سياسية مهمة، في محاولة لخلق حالة من الغضب الشعبي المصطنع.

وأضاف رئيس حزب نداء مصر ، أن الجماعة تختلق روايات زائفة حول الأوضاع الاقتصادية وحقوق الإنسان والحريات العامة، وتعمل على نشرها عبر منصات إعلامية تبث من الخارج، بهدف تشويه صورة الدولة المصرية في الداخل والخارج.

وأشار  إلى أن الجماعة تسعى لإحداث وقيعة بين الشعب ومؤسسات الدولة، من خلال الترويج لاتهامات باطلة ضد الجيش والشرطة، أو الادعاء بوجود فساد دون تقديم أي أدلة، وهو نهج اعتادت عليه الجماعة في محاولاتها لزعزعة استقرار الدول التي تستهدفها.

وشدد الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر على أن وعي المواطن المصري يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الحملات الممنهجة، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الأخبار مجهولة المصدر، والتمسك بالثقة في الدولة ومؤسساتها الوطنية، والتصدي لمحاولات التشويه والتضليل التي تستهدف النيل من استقرار الوطن.

رئيس نداء مصر جماعة الإخوان الإرهابية الإخوان الإرهابية ترويج الأكاذيب طارق زيدان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي 2025 في هذا الموعد

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

النواب يوافق على صرف حافز مناطق نائية من 200 % إلى 600 % لهذه الفئات

وزير التربية والتعليم

كنترولات الثانوية العامة 2025 تنتهي من تصحيح العربي والانجليزي والفيزياء والتاريخ

مرتبات يوليو 2025

موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة.. مرتبك هيوصل كام؟

النني

أول ظهور لـ محمد النني برفقة زوجته الثانية

الإيجار القديم

هل يتحمل المالك تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم بعد إخلائها؟.. رئيس إسكان النواب يجيب

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الأحد 6 يوليو 2025 المنزلي والتجاري

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الأحد 6 يوليو 2025 المنزلي والتجاري

الذهب

قفز 500 جنيه.. سعر الجنيه الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

الشباب والرياضة بالشرقية

تدريب أعضاء المشروع القومي لذوي القدرات والهمم بمركز شباب ناصر بالزقازيق

دياموند بو عبود

دياموند بو عبود: فخورة بما يحدث في عمان السينمائي وإتقان اللهجة بوابة عبوري للدراما المصرية| حوار

ازالة تعدي

إزالة 6 حالات تعد على مساحة 11 فدانًا بالشرقية | صور

بالصور

تدريب أعضاء المشروع القومي لذوي القدرات والهمم بمركز شباب ناصر بالزقازيق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

دياموند بو عبود: فخورة بما يحدث في عمان السينمائي وإتقان اللهجة بوابة عبوري للدراما المصرية| حوار

دياموند بو عبود
دياموند بو عبود
دياموند بو عبود

بطريقة البلوجرز .. 5 أسرار بسيطة لأناقتك على البحر لا تتجاهليها أبدًا

البوركيني
البوركيني
البوركيني

إزالة 6 حالات تعد على مساحة 11 فدانًا بالشرقية | صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

بلطجى العشرين

نهاية بلطجي فيصل.. سقوط كوارشي اللي طاح في الناس بشارع العشرين

دياموند بو عبود

دياموند بو عبود: فخورة بما يحدث في عمان السينمائي وإتقان اللهجة بوابة عبوري للدراما المصرية| حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مرض الدول وموتها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قانون الإيجار القديم .. بين استرداد الحقوق وضمان الاستقرار

مصططفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ما تبقّى من الحذف

المزيد