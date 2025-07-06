التضامن: غلق 12 ملف دار رعاية حرجة وجاري العمل على المتبقي

قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها استلمت الوزارة بـ16 دار رعاية حرجة، والتي بها نوع من إساءة الخدمة وعدم المهنية، وتلك الدور استمر عملها لفترات طويلة دون اتخاذ قرار بشأنها، وتم إغلاق 12 ملف دار رعاية حرجة، وجاري العمل على المتبقي.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن الوزارة توفر الوسائل كافة لفريق التدخل السريع، فضلا عن زيادة مهاراتهم وقدراتهم على التعامل مع الأزمات، كما يتم تنظيم دورة سنوية لهم.

وأشارت إلى أن هناك عمليات إسناد للمجتمع المدني في عدد من المشروعات، ويتم التقييم خلال فترة 6 أشهر تقريبا، وعقب التقييم يتم السحب حال عدم الالتزام وتحقيق الإنجازات.