سيد عبد الحفيظ يحرج جمال عبد الحميد على الهواء

أحرج سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، جمال عبدالحميد، نجم الزمالك السابق، على الهواء، بعد أن قال الأخير إن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البضياء يتعرض للظلم.

وقال سيد عبدالحفيظ، لـ جمال عبدالحميد، خلال برنامج “اللعيب”، المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”: "إنت شايف الزمالك مظلوم أكتر محليًا ولا افريقيًا؟ ليرد جمال عبد الحميد، الاتنين".

وأضاف عبدالحفيظ: "الزمالك بيتكلم محليًا أنه مظلوم جدًا، لك أن تتخيل إن الزمالك من 2004 حتى 2025، بـ21 دوري بـ42 مباراة بين الأهلي والزمالك، الزمالك كسب الأهلي محليًا في 4 مباريات فقط وحصل على بطولة الدوري 3 مرات، تتخيل إن افريقيا الزمالك في آخر 9 سنوات لم يتأهل من دور المجموعات غير مرة واحدة فقط".

وتابع: “لو انت مظلوم محليًا أكتر ليه مش بتكسب دوري أبطال أفريقياـ يعني في 2021 -2022 الزمالك خد الدوري وخرج من دور المجموعات في بطولة افريقيا. متحسسش الناس إنك مظلوم”.

ورد جمال عبدالحميد، قائلًا: “أنا لو مش مظلوم محليًا هروح دوري أبطال أفريقيا كل موسم، اديني العدل هنا في بلدي وأنا هروح أفريقيا كل موسم”.