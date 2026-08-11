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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فرقة مسرح الإسكندرية تبدأ البروفات التحضيرية لـ«الحالة خطيرة جدًا»

بدرية طلبة
بدرية طلبة
أحمد البهى

استمرارا لخطة وزارة الثقافة لدعم وتطوير الحركة المسرحية، وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وضمن خطة البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إيهاب فهمي، التابع لقطاع المسرح برئاسة الدكتور أيمن الشيوي، بدأت فرقة مسرح الإسكندرية البروفات التحضيرية للعرض المسرحي «الحالة خطيرة جدًا»، من تأليف وليد يوسف وإخراج محمد مرسي، استعدادًا لافتتاحه خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية.

وشهدت البروفات جلسة تحضيرية جمعت مخرج العرض محمد مرسي بأبطال العمل، لمناقشة النص والشخصيات والتفاصيل الفنية، تمهيدًا لاستكمال البروفات خلال الفترة المقبلة.

بطولة العرض النجمة بدرية طلبة، ونجم الكوميديا رضا إدريس، والفنان الشاب أحمد سعد ميشو، والفنان القدير إيهاب مبروك، إلى جانب نخبة من فناني ونجوم مسرح الإسكندرية، مصمم الديكور والملابس وليد جابر، ومؤلف الموسيقى والألحان محمد شحاتة، ومصمم الاستعراضات محمد ميزو، والشاعر د. محمد مخيمر، ومهندس المادة الفيلمية م. سامح السعدني، ومصمم الإضاءة محمد المأموني، فيما تضم هيئة الإخراج مهند مختار، رضوى حسن، ومحمود فيشر.

ويقدم العرض في إطار كوميدي استعراضي، ويتناول شخصية «إيزيس» مدرسة التاريخ، التي تتعرض لمواقف مختلفة خلال رحلة بحثها عن الأصالة والتراث.

ومن المقرر افتتاح العرض خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر، ليختتم عروض موسم الصيف، على أن يستكمل ليالي عرضه خلال الموسم الشتوي على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية.

وزارة الثقافة البيت الفني للمسرح أيمن الشيوي

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