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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد بلال: اللي بيحصل في نادي الزمالك تهريج

احمد بلال
احمد بلال
يمنى عبد الظاهر

انتقد أحمد بلال، لاعب الأهلي السابق، التغييرات الإدارية التي شهدها نادي الزمالك في الفترة الأخيرة.

وقال أحمد بلال، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “النهار”: "اللي بيحصل في نادي الزمالك ده تهريج، قرارات عشوائية جدًا، استحالة الكلام ده يحصل في النادي الأهلي".

وأضاف: "لما تجيب مدير رياضي هات حد من أوروبا يضع استراتيجية للنادي، يكون عنده اسم كبير، جون إدوارد اسمه ايه في الكورة؟ معرفش، كان بيشتغل إيه؟ وكيل لاعبين".

وتابع: "جون إدوارد، عايز يتعاقد مع لاعيبة فاركو! إنت كدة مخرجتش بره".

وأكمل: “مع احترامي لعبدالناصر محمد، هل ده يقعد على دكة الزمالك! هيتعامل ازاي مع نجوم الزمالك؟ هيتعامل بكاريزما مدير الكرة ولا الإداري؟”

وأتم أحمد بلال، تصريحاته قائلًا: "الاختيار غلط ما بني على باطل فهو باطل".

أحمد بلال نجم الأهلي الزمالك فاركو جون إدوارد

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