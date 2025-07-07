أحمد بلال: اللي بيحصل في نادي الزمالك تهريج

انتقد أحمد بلال، لاعب الأهلي السابق، التغييرات الإدارية التي شهدها نادي الزمالك في الفترة الأخيرة.

وقال أحمد بلال، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “النهار”: "اللي بيحصل في نادي الزمالك ده تهريج، قرارات عشوائية جدًا، استحالة الكلام ده يحصل في النادي الأهلي".

وأضاف: "لما تجيب مدير رياضي هات حد من أوروبا يضع استراتيجية للنادي، يكون عنده اسم كبير، جون إدوارد اسمه ايه في الكورة؟ معرفش، كان بيشتغل إيه؟ وكيل لاعبين".

وتابع: "جون إدوارد، عايز يتعاقد مع لاعيبة فاركو! إنت كدة مخرجتش بره".

وأكمل: “مع احترامي لعبدالناصر محمد، هل ده يقعد على دكة الزمالك! هيتعامل ازاي مع نجوم الزمالك؟ هيتعامل بكاريزما مدير الكرة ولا الإداري؟”

وأتم أحمد بلال، تصريحاته قائلًا: "الاختيار غلط ما بني على باطل فهو باطل".