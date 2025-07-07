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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الفنون التشكيلية يحتفل بثورة 30 يونيو

احتفال الفنون التشكيلية
احتفال الفنون التشكيلية
أحمد البهى

بمناسبة الإحتفال بذكري ثورة 30 يونيو وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، نظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش مجموعة من الندوات التوعوية والفعاليات الثقافية والورش الفنية في مختلف المراكز الثقافية والمتاحف التابعة له تحت إشراف الإدارة العامة للتنشيط الثقافي.


"حروب الجيل الرابع" 
 

تحت هذا العنوان بمركز دنشواي الثقافي بمحافظة المنوفية ومركز راتب صديق الثقافي بمحافظة الجيزة ومتحف السيرة الهلالية بمحافظة قنا نظمت عدد من الفعاليات تناولت موضوع "حروب الجيل الرابع " وكيف أصبح الفكر الجديد فى الحروب الحديثة أن إسقاط الدولة ليس ضروريًاً أن يكون بالقوة، ولكن بتفكيك مفاصل الدولة من الداخل عن طريق التأثير على فكر الشعب من خلال الإرهاب، وشن الحرب النفسية، والشائعات ونشر المخدرات، ونشر الفوضى والفساد واستغلال الظروف العرقية والقبلية والدينية بين القوميات المختلفة، أيضاً من خلال توظيف الإعلام بأنواعه خاصة الإعلام الإلكتروني، الذي هو سمة هذا العصر من السوشيال ميديا، التي لها تأثيرها الواضح على الشعوب خاصة الشباب.

"وعي يبني بلد "


كما نظم القطاع عدد من الفعاليات الفنية والثقافية بعنوان "وعي يبني بلد" بمركز دنشواي الثقافي بمحافظة المنوفية ومتحف النصر للفن الحديث بمحافظة بورسعيد ومركز راتب صديق الثقافي  بمحافظة الجيزة ومتحف السيرة الهلالية بمحافظة قنا، تضمنت ورشة تصميم بوسترات وطنية توعوية بإستخدام تقنيات التصميم المختلفة يحث على تعزيز الروح الوطنية ونشر الوعي بضرورة المحافظة على الوطن وحمايته وذلك بإستخدام عبارات تصميمة مثل "إحمي بلدك"، "خليك واعي"، "وعيك أمانة"، "إيد في إيد "

" ألوان الوطن "

وتضمنت مجموعة من الفعاليات الفنية بعنوان جاءت تحت عنوان " ألوان الوطن " من بينها تنفيذ لوحات فنية مع الأطفال بإستخدام ألوان العلم المصري بإستخدام تقنية الكولاج والاستنسل، بالإضافة إلى ورشة حكي عن حب الوطن والتعريف بالرموز الوطنية المصرية وحوار مبسط مع الأطفال حول "يعني إيه وطن؟" و " إيه أكتر حاجة بتحبها في بلدك ؟".

ثورة 30 يونيو الدكتور أحمد فؤاد هنو قطاع الفنون التشكيلية

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