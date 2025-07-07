مصرع سيدة وإصابة شقيقتها بسبب اصطدام القطار بهما في المنوفية

لقيت سيدة مصرعها واصيبت شقيقتها صدمهم القطار أثناء عبورهم مزلقان السكة الحديد بمدينة قويسنا.

تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد نبيل مسلم مأمور مركز قويسنا بمصرع سيدة وإصابة شقيقتها أثناء عبورهم مزلقان السكة الحديد بمدينة قويسنا أثناء إغلاقه لمرور قطار.

وتبين مصرع ولاء طاهر 55 سنة وإصابة شقيقتها نسمة 35 سنة ببتر في القدم وذلك أثناء عبورهم شريط السكة الحديد من مزلقان قويسنا المغلق وعدم الاستجابة للتحذيرات.

فيما تم نقل الجثة والمصابة الي مستشفي قويسنا حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.