إيمان عز الدين عن عمرو دياب: ذكى فى إدارة مشروعاته الفنية

أكدت الإعلامية إيمان عز الدين أن الفنان عمرو دياب، ليس مجرد فنان، بل مشروع نجاح مستدام تجاوز حدود الزمن والأجيال.

وأوضحت عز الدين، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على فضائية "سي بي سي"، إلى أن الألبوم الجديد الذي يضم 15 أغنية، شهد تعاونات جديدة مع شعراء وملحنين من مصر والعالم العربي، ما يعكس إصرار دياب على التجديد والتنوع دون التخلي عن هويته الموسيقية .

وأضافت على أن سر استمرار عمرو دياب في الصدارة لأكثر من 30 عامًا لا يعود فقط إلى موهبته الغنائية، بل إلى ذكائه الحاد في إدارة مشروعه الفني .

وتابعت قائلة : أن لكل جيل في مصر والوطن العربي أغنيته الخاصة مع عمرو دياب، فصوت الهضبة كان حاضرا في الفرح والحزن، في الارتباط والفراق، في الطفولة والشباب، وحتى اليوم، ألبوماته التي تصدر كل فترة تحدث حالة فنية كاملة، يتفاعل معها الجمهور بتلقائية .