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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول والثروة المعدنية يتفقد سفينتي استقبال الغاز الطبيعي بالعين السخنة

وزير البترول
وزير البترول
محمد صبيح

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة ، تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، سفينتي التغييز "هوج جاليون" و"إنرجوس إسكيمو" بميناء سوميد البترولي بمنطقة العين السخنة، حيث ترسو السفينتان على أرصفة الميناء ، لإستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال، وتحويلها إلى الحالة الغازية وضخها في الشبكة القومية للغاز الطبيعي ، للمساهمة في تلبية قطاعات الاستهلاك المختلفة بالسوق المحلي.

وخلال جولته، وجه المهندس كريم بدوي الشكر والتقدير لفرق العمل بالسفينتين من شركات قطاع البترول، مشيداً بجهودهم ، وروح العمل التكاملي التي يؤدون بها في هذه المنظومة الحيوية.

رافق الوزير خلال الجولة المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والدكتور خالد البدري وكيل الوزارة للمشروعات و المهندس أسامة السمنودي نائب رئيس شركة إيجاس للعمليات والشبكات، والمهندس محمد عبدالحافظ رئيس شركة سوميد و المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت والمهندس ياسر صلاح الدين رئيس شركة جاسكو والمهندس وائل لطفي رئيس شركة انبي واللواء حسام نبيل رئيس الإدارة المركزية لأمن قطاع البترول.

المهندس كريم بدوي وزير البترول سفينتي التغييز هوج جاليون إنرجوس إسكيمو

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