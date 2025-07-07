لا وفيات .. الصحة تكشف عدد مصابي حريق سنترال رمسيس

أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان أنه لايوجد اي حالات وفيات نتيجة حريق سنترال رمسيس ، الذي وقع منذ قليل .

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ موقع صدي البلد أن هناك 14 حالة أصيبت باختناق مابين بسيط الي متوسط نتيجة الأدخنة وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم ونقل الحالات التي تستدعي التواجد في المستشفي.

وأكد المصدر أنه فور اندلاع الحريق تلقت غرفة عمليات الوزارة بلاغا وعلي الفور تم توجيه 17 سيارة إسعاف الي موقع الحريق مع رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات المحيطة بالسنترال تحسبا لاستقبال اي حالات.

حريق سنترال رمسيس

وتصاعدت منذ قليل ألسنة الدخان من مبني سنترال رمسيس مع تواجد كثيف لسيارات المطافي والاسعاف بموقع الحادث لمحاولة السيطرة علي الحريق وإسعاف اي حالات مصابة.

و يتابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تداعيات حادث الحريق الذي اندلع اليوم الإثنين، 7 يوليو 2025، في سنترال رمسيس بمنطقة وسط القاهرة.

ووجه على الفور بانعقاد غرفة الأزمات المركزية بوزارة الصحة وغرف الأزمات بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات على مدار الساعة، لضمان المتابعة الدقيقة والفورية للحادث وتقديم الدعم اللازم.

ودفعت هيئة الإسعاف المصرية بـ17 سيارة إسعاف مجهزة للتعامل مع الحريق، ووفقًا للإحصائية المبدئية، أسفر الحادث عن إصابة 14 مواطنًا، تم نقلهم على الفور إلى مستشفى القبطي بشارع رمسيس لتلقي العلاج.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنين، في حال تعذر الاتصال بخدمات الإسعاف على الرقم 123، التواصل مع رقم النجدة 122 لطلب سيارات الإسعاف في الحالات الطارئة. كما يمكن التواصل على الأرقام البديلة 01270055785

01279541644

01157374108

01124490657

أو الاتصال بالرقم 137 من أي خط هاتفي أرضي للاستفسار عن خدمات الرعاية المركزة والحضانات.