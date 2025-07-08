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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بايرن ميونخ يسعى خلف لويس دياز.. دون اتفاق نهائي حتى الآن

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
رباب الهواري

كشفت تقارير صحفية ألمانية حقيقة الأنباء المتداولة مؤخرًا حول توصل نادي بايرن ميونخ لاتفاق نهائي مع النجم الكولومبي لويس دياز، جناح فريق ليفربول الإنجليزي.

حقيقة الاتفاق بين بايرن ميونخ ودياز

رغم ما تردد في الساعات الماضية حول حسم بايرن ميونخ للصفقة، أكدت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن النادي البافاري لم يتوصل بعد إلى اتفاق مع دياز، وإنما يواصل العمل حاليًا على محاولة إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ماكس إيبرل ينتظر موافقة ليفربول
 

وأوضح التقرير أن المدير الرياضي لبايرن، ماكس إيبرل، يترقب الحصول على الضوء الأخضر من إدارة ليفربول، من أجل بدء مفاوضات رسمية مع اللاعب ومحاولة إقناعه بالانضمام إلى صفوف الفريق. ومع ذلك، فإن المهمة لن تكون سهلة.

رغبة دياز قد تعرقل الصفقة

وأشار التقرير إلى أن النجم الكولومبي يفضل الانتقال إلى برشلونة في حال مغادرته ليفربول، ما يجعل مهمة بايرن ميونخ في ضمه أكثر تعقيدًا، خاصة في ظل تمسك اللاعب بحلمه باللعب للنادي الكتالوني.

أرقام لويس دياز مع ليفربول

انضم لويس دياز إلى ليفربول قادمًا من بورتو البرتغالي في يناير 2022، ويرتبط مع “الريدز” بعقد يمتد حتى صيف 2027.

وخلال مشواره مع الفريق، خاض دياز 148 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 41 هدفًا، وقدم 23 تمريرة حاسمة، ما يجعله من أبرز العناصر الهجومية في الفريق الإنجليزي.

رغم اهتمام بايرن ميونخ الواضح بضم دياز، إلا أن الصفقة لا تزال في مراحلها الأولى، وتبقى رغبة اللاعب وتفاهم الأندية عوامل حاسمة في تحديد مستقبل الجناح الكولومبي.


 

بايرن ميونخ لويس دياز أخبار الرياضة ليفربول كورة عالمية

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