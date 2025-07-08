وكيل اتصالات النواب تتقدم ببيان عاجل لمجلس الوزراء بسبب حريق سنترال رمسيس

تقدمت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، و وزير الاتصالات بشأن حريق رمسيس .

وأكدت «محروس » أنه في ضوء ما كفله الدستور المصري والقانون، لحماية حق المواطنين في الحصول على الخدمات العامة بجودة مناسبة ، وعلى رأس تلك الخدمات الاتصالات والإنترنت ، أُحذر من خطورة استمرار تأثر هذه الخدمات نتيجة الحريق الذي نشب بسنترال رمسيس، وما يترتب عليه من تعطيل مصالح المواطنين والجهات الحيوية بالدولة.

و أشارت عضو البرلمان ، إلى أن ما جرى يطرح علامات استفهام حقيقية: هل تمتلك الوزارة بالفعل خططًا فعالة للتعامل مع الكوارث؟ ولماذا لم تُفعّل بدائل تشغيلية فورية أو آليات نسخ احتياطي تقلل من أثر الانقطاع؟

أين الإجراءات الوقائية التي من المفترض أن تضمن سلامة هذه المنشآت وتمنع حدوث مثل هذه الأضرار الجسيمة؟

وهل هناك محاسبة لمن أهمل أو قصّر في تطبيق معايير السلامة أو الجاهزية التشغيلية؟.

وطالبت «محروس» بسرعة بيان أسباب الحريق، وخطة الوزارة لإعادة الخدمة بشكل عاجل، وضمان سلامة البنية التحتية لقطاع الاتصالات ومحاسبة المسئولين والتعرف على وجه القصور مع إحاطة مجلس النواب بكافة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.