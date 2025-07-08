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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الشرقاوي: ندعم الصناعة الصحية الإفريقية بشراكات دولية فاعلة

مؤتمر البنية التحتية للمنشأت الطبية
مؤتمر البنية التحتية للمنشأت الطبية
ولاء عبد الكريم

  دشّنت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة صباح اليوم، الثلاثاء 8 يوليو 2025، فعاليات مؤتمر “البنية التحتية للمنشآت الطبية” بتنظيم من  لجنة الصحة العامة بالجمعية ، برئاسة د. يسري الشرقاوي، ومشاركة متميزة من عدد كبير من الشركات الأعضاء العاملة بقطاع الصحة وتجهيز المستشفيات. 

شهد الحدث حضورًا لافتًا لنخبة من الخبراء والمتخصصين من الشركة الفرنسية، الذين استعرضوا أحدث التقنيات والابتكارات في أنظمة الغازات الطبية، وآليات دمجها في البنية التحتية للمنشآت الصحية، بما يسهم في رفع كفاءة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، وتحقيق أعلى معايير التشغيل في المرافق الطبية الحديثة.

كما شارك في المؤتمر عدد من السفراء الأفارقة لدى جمهورية مصر العربية، وممثلين عن الجهات الحكومية المصرية، إلى جانب كبرى الشركات العاملة في مجالات البنية التحتية الصحية والاستشاريين والخبراء المعنيين.

وفي كلمته، أكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن قطاع الصحة يأتي في صدارة أولويات الجمعية، نظرًا لما يمثله من أهمية استراتيجية في دعم التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يُعد خطوة عملية لتعزيز الشراكات بين مصر وإفريقيا وأوروبا في مجالات التكنولوجيا الطبية.

كما ثمّن الشرقاوي  أن هذه النماذج من التعاون تمثل تجسيدًا حقيقيًا للتكامل الإفريقي الأوروبي لخدمة الصحة العامة، والانتقال من الأفكار إلى مشروعات واقعية على الأرض.

واختُتمت أعمال المؤتمر بعدد من التوصيات الداعمة لزيادة الاستثمارات في تكنولوجيا الغازات الطبية، وضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يواكب تطلعات القارة في تطوير منظومة الصحة والبنية التحتية الطبية.

قطاع الصحة بيت الأوكسجين البنية التحتية للمنشآت الطبية

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