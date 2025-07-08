"كلام في السيما" يحتفي بالموسيقار علي إسماعيل بسينما الهناجر

في إطار حرص قطاع صندوق التنمية الثقافية على إثراء الحراك الفني وتوثيق الذاكرة الموسيقية، تستمر سينما الهناجر بساحة الأوبرا، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الاحتفاء بالموسيقار الراحل (علي اسماعيل) ضمن صالون "كلام في السيما"، وذلك يوم (الخميس 10 يوليو) في السابعة مساءً.

حيث يستمر الصالون في تقديم جزء ثان من سيرة أحد أبرز صناع الموسيقى في السينما المصرية والعالم العربي، الملحن والموسيقى الكبير "علي إسماعيل" في أمسية مخصصة لتأمل مسيرته الإبداعية الذاخرة، ورصد بصمته المتفردة في صناعة الموسيقي التصويرية لأكثر من 350 فيلما سينمائيا مصرياً، بالإضافة إلى العديد من الأغاني الوطنية.

نشأ "على إسماعيل" في أسرة فنية، حيث كان والده بالفرقة الموسيقية الملكية، وتسلل حب الموسيقى إلى قلبه و التحق بمعهد الموسيقى وكانت بدايته عضوًا في فرقة موسيقار الأجيال "محمد عبد الوهاب"، ودخل إلى عالم الألحان والتأليف الموسيقي، عمل "اسماعيل" مع فرقة رضا منذ انطلاقها في ستينيات القرن الماضي، وطاف بصحبتهم العديد من دول العالم، وقدّم لهم العديد من الألحان، كما ساهم في تأسيس فرقة "ثلاثى أضواء المسرح"، وقدم بصحبتها العديد من الأغنيات المميزة.

من أبرز الأفلام التي وضع لها الموسيقى التصويرية "السفيرة عزيزة، الأيدي الناعمة، غرام في الكرنك، أجازة نص السنة، مراتي مدير عام، الأرض، الاختيار، العصفور، حكايتي مع الزمان، ثرثرة فوق النيل، أدهم الشرقاوي".

يأتي الصالون في سياق سلسلة فعاليات شهرية تهدف إلى تأريخ التجارب الموسيقية المصرية من خلال شهادات حية لمبدعيها، وتوفير مساحة حرة للنقاش بين الفنانين والجمهور والنقاد، تأكيدًا على دور الثقافة في بناء الوعي وتوثيق الذاكرة الوطنية.