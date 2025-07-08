خالد الغندور ينتقد مشجعا أهلاويا: فاكرني عماد متعب

وجه الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، انتقادًا لمشجع أهلاوي، بسبب عماد متعب نجم الأهلي السابق.

وقال خالد الغندور في فيديو عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: “أنا عندي مشكلة كبيرة جدًا مع عماد متعب، أنا مش مصدق اللي حصل، ولازم احكي اللي حصل معايا، إمبارح كان عندنا مشكلة في الفلوس ونزلت البنك أنا ودينا، لقيت واحد بيضحكلي وقولت عادي دا معجب بيا”.

وتابع: “وبيقولي حبيبي يا عمدة، ومقتنع تماما طبعا إني عماد متعب، وبيقولي الجيل بتاعكم دا ياما فرحنا، وجيلك يا عمدة، انتوا كنتوا بتجيبوا اجوال تاريخية في الزمالك، وكنتوا بتنيموهم من الفجر”.

وأضاف:"أنا وقتها مش عارف أعمل إيه، اقوله أنا خالد الغندور ولا أنا عماد متعب، فجأة كدا أبوه جنبه قاله أبويا أنا شوفت عماد متعب، وأبوه قالي ازيك يا عمدة قولتله ازيك يا حج، حبيبي، أنا كنت قلقان جدا ومراتي بتقولي عمدة مين، وبيقولك ليه يا عمدة، المشكلة إني كنت قلقان يتصور معايا وينزلها على فيس بوك يقول أتصورت مع عماد متعب، كانت هتبقي فضيحة بس الحمدلله ربنا سترها".

واختتم:"ودي من المواقف الغريبة ومش عارف إزاي واحد بيحب الأهلي، وبيحب عمدة وتريكة وكانوا بينيموا الزمالك من الفجر ومش عارف عماد متعب، وكمان جاية مع الكباتن التاريخين،".