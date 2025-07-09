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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسلا سايبرتراك تصدم 9 سيارات وتحطم مزاعم الأمان

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين أشهر السيارات المستعملة والجديدة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن السيارات.

تقدم MG الصينية عدد كبير من سياراتها في السوق السعودي، منها السيارة الرياضية إم جي 1، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، وتنطلق السيارة عبر باقة من التجهيزات وبسعر يبدأ من 83,295 ريال.

يواصل مكتب التحقيق في العيوب التابع للإدارة الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) جهوده في كشف أوجه الخلل التي تهدد سلامة المركبات على الطرق الأمريكية، حيث أعلن مؤخرًا عن فتح تحقيق رسمي يشمل أكثر من 1.18 مليون شاحنة من طرازات "رام"، وذلك بعد تلقي 14 بلاغًا بوجود أعطال في نظام قفل ناقل الحركة، رغم خضوع هذه المركبات مسبقًا لإصلاحات ضمن استدعاءات سابقة.

أفادت تقارير محلية من ميامي أن حادثًا غريبًا ومثيرًا للجدل وقع بعد منتصف ليلة الأحد، عندما اصطدمت سيارة تسلا سايبرترك بـ9 سيارات متوقفة على جانب طريق ضيق، وسط ادعاءات بأنها كانت تتسابق مع لامبورجيني أوروس.

لا يعد صوت صرير الفرامل مجرد إزعاج بسيط، بل قد يتحوّل إلى كابوس حقيقي إذا لم تجدِ محاولات الإصلاح نفعًا.

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل أوساط صناعة السيارات والطاقة النظيفة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون "الجميل الكبير" يوم الرابع من يوليو، الذي ينص على الإلغاء التدريجي لبرنامج ائتمان المركبات النظيفة.

إم جي 1 موديل 2025 مواصفات إم جي 1 موديل 2025 شاحنة رام تسلا سايبرتراك سيارة مازدا CX 90 نيسان

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