السيطرة على حريق في مخزن تابع لإحدى شركات الدواجن بالجيزة

اندلع حريق هائل في مخزن تابع لإحدى شركات الدواجن بالجيزة، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد باندلاع النيران في مخزن دواجن بدائرة قسم الجيزة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، فيما تبين من المعاينة الأولية أن السبب قد يكون ماسًا كهربائيًا.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحريق وتقدير الخسائر.