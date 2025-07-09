البورصة تعود للعمل اليوم .. وخدمات «الاتصالات» تستقر خلال 24 ساعة

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلن خلال اجتماع اللجنة أمس، أن البورصة ستستأنف عملها بداية من اليوم، وذلك بعد تعطلها على خلفية حريق سنترال رمسيس.

وأضاف أحمد بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الاجتماع عُقد بكل وضوح وصراحة، واستمر لأكثر من خمس ساعات، وحضره وزير الاتصالات والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وعدد من المتخصصين، مؤكدًا أن الوزير أبلغ اللجنة بأن خدمات الاتصالات ستعود بنسبة 100% خلال 24 ساعة، باستثناء المناطق المحيطة بمحيط سنترال رمسيس.

وأشار النائب احمد بدوي، إلى أن خدمة "إنستا باي" عادت للعمل في الساعة الخامسة والنصف مساءً، ما يُعد مؤشرًا على تحسن تدريجي في الخدمات المتأثرة، موضحًا أن الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات أكد خلال الاجتماع أن لجنة المعاينة الفنية من المتخصصين ستنهي أعمالها خلال الـ24 ساعة القادمة.

وتابع: "رئيس مجلس النواب شدد على أن اللجان المعنية ستظل في حالة انعقاد مستمر حتى الانتهاء من هذا الملف المهم".