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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في بداية اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025

ارشيفيه
ارشيفيه
ولاء عبد الكريم

سعر الأسماك النيلية اليوم


 

وصل سعر كيلو السمك البلطي نمرة 1 نحو 85 جنيها و البلطي نمرة 2 نحو 80 جنيها و البلطي الأسواني 80 جنيهاوالفيليه البلطي 275 جنيها و القشر البياض 270 جنيها والبياض البلدي نحو 240 جنيها و البياض الخليجي 110 جنيها والقراميط أو الشيلان نحو 70 جنيها.


 


 

بلغ سعر كيلو السمك الثعابين نحو 600 جنيها و المكرونة السويسي نحو 180 جنيها و المكرونة المجمدة نحو 60 جنيها و السبيط و الكاليماري والسابيا نحو 330 جنيها و القرش نحو 150 جنيها والحدادي نحو 50 جنيهاوالكابوريا نحو 180 جنيها و المرجان نمرة 2 نحو 240 جنيها و المرجان نحو 60 جنيها .


 


 

سعر البربون والجمبري اليوم الاربعاء  9 يوليو  2025 .


 


 

وسجل سعر كيلو السمك البربون  : نمرة 2 نحو 640 جنيها


 

و جمبري نمرة2 المجمد نحو 475 جنيها و الجمبري نمرة 3 نحو 410 جنيها


 

و البوري نمرة 1 نحو 220 جنيها والبوري نمرة 2 نحو 120 جنيها و مازيا أو كشر نحو 350 جنيها والشعور نحو300 جنيها والوقار نحو 350 جنيها والقاروص أو اللوت نحو 350 جنيها و السردين المجمد نحو 80 جنيها والماكريلالمجمد نحو 160 جنيها.

والجمبري نمرة الجمبري

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