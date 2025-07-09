تعليم الوادى الجديد: اعتماد القبول بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية بـ240 درجة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، عن اعتماد تنسيق القبول بمدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية بالوادي الجديد من مجموع لا يقل عن 240 درجة للطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2024.

والتقديم من خلال الرابط الإلكتروني التالي.

https://dualedu.moe.gov.eg/home

تعمل المدرسة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات ومدة الدراسة 3 سنوات

مميزات الدراسة

الدراسة باللغة الانجليزية .

الحصول على شهادة مصرية مطابقة

للمعايير الدولية.

الحصول على شهادة مهنية متخصصة

التدريب ميداني أثناء فترة الدراسة

بالسنترالات والمواقع الفنية للشركة

المصرية للاتصالات والشركات التابعة.

مكافآت مالية أثناء فترة التدريب

الميداني .

السعي نحو توفير فرص وظيفية

بالشركة والشركات التابعة والشركات

المتخصصة العاملة بالقطاع.

توفير جميع المستلزمات المدرسية.

توفير تابلت لكل طالب.

توفير الزي المدرسي.

توفير وسائل مواصلات لنقل الطلاب

لأماكن التدريب الميداني.

شروط التقديم

أن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية

للعام الدراسي 2024 - 2025 .

لا يقل المجموع عن 240 درجة .

يفضل اجادة اللغة الإنجليزية

يتاح التقديم للبنين والبنات من

محافظات الوادي الجديد).

أن لا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في

أول أكتوبر 2025

التخصصات

• اتصالات

شبكات وأمن المعلومات

تطوير مواقع وبرمجيات

تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي .

. الفنون الرقمية .

المنهج الدراسي

. العلوم الأساسية والثقافية.

العلوم الفنية في مجال التخصص (نظري - عملي ).

. التدريب الميداني .

شروط القبول

ان يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على

الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

والتعليم الفني.

أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف

الطبي ، والمقابلات الشخصية التي تضعها

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

بالتعاون مع الشريك الصناعي.

(يتحمل الطالب جزءاً من قيمة المستهلكات التعليمية تقدر من خلال الشركة المصرية للاتصالات تسدد على أقساط.