نجم الزمالك ينضم للاتحاد السكندري على سبيل الإعارة

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط، عن انضمام الظهير الأيمن لنادي الزمالك أحمد محمود للاتحاد السكندري .

وكتب عبد الباسط عبر حسابه على موقع فيسبوك: "الاتحاد السكندرى يضم الظهير الأيمن أحمد محمود من نادى الزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة".

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمجموعة من التدريبات التأهيلية خلال مران أمس، الثلاثاء، الذي أقيم على استاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وقسم الجهاز الفني للفريق اللاعبين إلى أربع مجموعات، وتم التركيز على خوض عدد من التدريبات التأهيلية والبدنية بشكل تدريجي ضمن البرنامج الموضوع للاعبين في بداية فترة الإعداد.

ويلتقي فريق الزمالك ودياً مع نظيره أورانج، في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.