محلل: مصر وقفت أمام مخطط التهجير رغم أهميته لإسرائيل

أكد عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني، أن مصر تقوم بجهود كبيرة غير مرتبطة بوقف الحرب على قطاع غزة فقط بل بالقضية الفلسطينية ككل وفي مراحل مختلفة، مؤكدا أن أول من استشعر الخطر على القضية الفلسطينية والأهداف غير المعلنة عن الحرب هي مصر.

وأضاف عبد المهدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الاعلامية دينا عصمت، المذاع على قناة دي إم سي، أن مصر وقفت أمام مخطط التهجير رغم أهميته لاسرائيل وهي مستمرة في مخطط التهجير، لافتا إلى أن مصر لا تتوقف في سعيها من أجل ادخال المساعدات الانسانية رغم تعنت الاسرائيليين.

وأشار، إلى أن هناك مبالغة في نتائج المفاوضات ليست في محلها وسقف المفاوضات هو هدنة 60 يوم والتغيير الوحيد أن هناك وعد باستمرار الهدنة وليس إنهاء الحرب، موضحا أن الهدنة مهمة لنا وتعطي استراحة لأن هناك مجاعة حقيقية في القطاع وتدهور في الوضع الانساني ولكن هذه المدة ممكن تعطي سيناريوهات لوضع ضغوط لوقف الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة.