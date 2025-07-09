الوطنية للانتخابات: بطاقات الاقتراع تشمل لغة الإشارة لتيسير التصويت لذوي الإعاقات السمعية

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن لكل مترشح الحق في تعيين مندوب أو نائب معتمد يمثله أمام الهيئة، وذلك من خلال تحرير توكيل رسمي عام أو خاص يُقدَّم إلى اللجان المختصة أو المحاكم الابتدائية.

وأضاف أن هذا التوكيل يخول للمندوب التعامل مع اللجان المختلفة، أما التواجد داخل المقرات الانتخابية فيتطلب موافقة المحكمة المختصة وفقًا لما نص عليه القرار المنظم لهذا الشأن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ أن الإشراف على الانتخابات سيتم من قِبل أعضاء الهيئات القضائية، وبشكل خاص من هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، وذلك تنفيذًا لنصوص الدستور والقانون المنظم للعملية الانتخابية.



ولفت إلى أن كل صندوق انتخابي سيكون تحت إشراف مباشر من عضو هيئة قضائية محلف، وذلك على مستوى الجمهورية، بما يضمن أقصى درجات النزاهة والرقابة.

وفيما يتعلق بعملية التصويت، أوضح بنداري أن اللجان الانتخابية ستفتح أبوابها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، مع استمرار التصويت حتى يدلي آخر ناخب بصوته داخل الجمعية الانتخابية.



وأشار إلى أن بطاقة الاقتراع تتضمن اسم المرشح واسم الشهرة والرمز الانتخابي، موضحًا أن التعليمات الخاصة بعدد المرشحين الذين يجب على الناخب اختيارهم تكون مدونة بوضوح على ظهر البطاقة، بما في ذلك لغة الإشارة الأبجدية لتيسير التصويت على ذوي الإعاقات السمعية.

وأكد أن القانون يجيز لذوي الإعاقة البصرية الاستعانة برئيس اللجنة لمساعدتهم في إتمام عملية الاقتراع.

