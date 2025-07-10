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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ذوالفقار .. الحوثي يستهدف مطار اللد الإسرائيلي بصاروخ باليستي

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت ميليشيا الحوثي في اليمن استهداف مطار اللُّدِ في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي نوعِ "ذوالفقار" حيث حققت العملية هدفَها بنجاح وتسببت في دوى صفارات الإنذار في أكثر من 300 بلدة ومدينة وهروعِ ملايين الصهاينة إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطارِ.

وكان جيش الإحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أعلن أنه رصد إطلاق صاروخ باليستي من الأراضي اليمنية يُعتقد أن ميليشيا الحوثي تقف وراء، في تصعيد جديد للهجمات القادمة من الجنوب ضمن مسار طويل من التوترات الإقليمية.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية في بيان رسمي بأنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة تشمل تل أبيب والقدس ولاخيش، بعد رصد مسار الصاروخ القادم، في تحذير مباشر للسكان بضرورة دخول الملاجئ أو الاحتماء في الأماكن الآمنة.


وعقب تفعيل صافرات الإنذار، تحدث عدد من الناشطين وشهود العيان عبر منصات التواصل الاجتماعي عن سماع دوي انفجارات قوية هزت مدينة القدس، وأفادت تقارير محلية بوقوع دوي انفجارات في محيط مناطق أخرى من وسط وجنوب إسرائيل، دون صدور بيان رسمي حتى الآن يؤكد إن كانت هذه الأصوات ناتجة عن اعتراض الصاروخ أو سقوطه.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي بعد بيانًا مفصلاً بشأن نتائج عملية الاعتراض، مكتفيًا بالإشارة إلى "رصد إطلاق صاروخ من اليمن" وأن "التحقيقات جارية لتقييم المسار ونقطة السقوط إن وُجدت".

خلفية متصاعدة من التوترات


ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الهجمات التي تبنتها جماعة الحوثي اليمنية في الأشهر الأخيرة، في سياق ما تقول إنه "دعم للمقاومة الفلسطينية" والرد على الحرب الجارية في قطاع غزة. وشهدت الأيام الأخيرة تكثيفًا في الهجمات الحوثية، بينها إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، قابلها رد عسكري من سلاح الجو الإسرائيلي على أهداف في اليمن، ضمن ما سُمّي بعملية "الراية السوداء".

وفي السياق ذاته، قال الجيش الإسرائيلي في بيانات سابقة إن هذه الهجمات تهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر وتمثل "تحديًا إستراتيجيًا" يتطلب ردًا حازمًا، مؤكدًا أن "الرد على مصادر التهديد سيستمر ما دامت الجماعات الإرهابية تواصل عدوانها".

وتعيش المدن الإسرائيلية منذ أشهر في حالة تأهب مستمر جراء التهديدات الصاروخية من أكثر من جبهة، من غزة ولبنان وإيران واليمن، فيما تسعى القيادة العسكرية لإبقاء الجبهة الداخلية في حالة استعداد قصوى. ويُذكر أن تفعيل صفارات الإنذار في مدن رئيسية مثل تل أبيب والقدس يُعد من المؤشرات المهمة على حجم التهديد الذي تم رصده.

اليمن ميليشيا الحوثي منطقة يافا مطار اللد صاروخ باليستي

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