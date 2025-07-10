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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

للوقاية من الأمراض.. شفاء الأورمان تنظم سلسلة فعاليات توعوية وتفاعلية لمكافحة العدوى

للوقاية من الأمراض.. شفاء الأورمان تنظم سلسلة من الفعاليات التوعوية والتفاعلية لمكافحة العدوى
للوقاية من الأمراض.. شفاء الأورمان تنظم سلسلة من الفعاليات التوعوية والتفاعلية لمكافحة العدوى
شمس يونس

أعلن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، أنه فى إطار تعزيز ثقافة مكافحة العدوى، والوقاية من الأمراض، نظمت إدارة مكافحة العدوى بالمستشفى سلسلة من الفعاليات التوعوية والتفاعلية بمناسبة اليوم العالمي لنظافة الأيدي.

وشملت الفعاليات عمل توعية مجتمعية عن طريق إقامة ورشة عمل تفاعلية للمرضى داخل المستشفى للتدريب على الطريقة الصحيحة لغسيل وتطهير الأيدي، و⁠عمل مسابقة وتحدٍ بين الموظفين داخل المستشفى لتقديم أفضل فيديو توضيحي عن الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي.

كما تمت مشاركة أطفال المستشفى في الفعاليات، وقيامهم بعمل فيديو توضيحي لشرح الطريقة الصحيحة لغسل وتطهير الأيدي. 

وأقام المستشفى احتفالا وتكريما بها، حيث تم تسليم شهادات تقدير وهدايا قيمة لجميع المشاركين في تحدي غسل الأيدي. 

وقام بتسليم الشهادات: 
ا. د. هاني حسين المدير العام التنفيذي للمستشفى، ا. د منى واصف مدير إدارة مكافحة العدوى، ا. محمد حسين المدير الإداري للمستشفى، ا. أسماء مبارك نائب المدير التنفيذي لشؤون التمريض والتدريب ، د. يحيى حسان قائد فريق مكافحة العدوى.

وأشاد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بالفعاليات المتنوعة التي نظمتها إدارة مكافحة العدوى، وذلك من أجل تعزيز ثقافة مكافحة العدوى، والوقاية من الأمراض، مؤكدا حرص المستشفى على التنوع في تقديم الخدمات المتميزة للمرضى طوال تواجدهم لتلقي العلاج المجاني بالمستشفى.

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