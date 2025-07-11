أولى جلسات محاكمة طالبين بإنهاء حياة زميلهما داخل معهد.. غدًا

تنظر محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، غدًا السبت 12 يوليو 2025، أولى جلسات محاكمة شابين، لاتهامهما بقتل طالب زميلهما في المعهد التكنولوجي بمدينة العاشر من رمضان.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 367 لسنة 2025 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، قيام المتهمين «أحمد .م .ف»، 19 سنة، و«عبدالله .م .ع»، 20 سنة، طالبين في المعهد التكنولوجي بمدينة العاشر من رمضان، بقتل زميلهما المجني عليه خالد عطية عبدالعزيز، الطالب في المعهد التكنولوجي بمدينة العاشر من رمضان، إثر خلافات سابقة بينهم.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين قتلا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك سلاحا أبيض «مطواة قرن غزال» وأداة «قلم» لما فاض به صدرهما من إفك مفترى وعقل احتنكه شيطانهما إثر خلافاتهما السابقة مع المجني عليه، فأغشيت بصيرتهما وقصدا إليه بمحل دراستهم عقب انتهائهم من أداء الامتحان المقرر عليهم، وما أن شاهداه حتى ظفرا به فأغمد المتهم الأول نصل السلاح الأبيض في صدره وتعدى عليه المتهم الثالث بالأداة «القلم» في رقبته قاصدين إزهاق روحه محدثين به الإصابات التي أودت بحياته.