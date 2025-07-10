مصطفى بكري: مصر بها 4 شركات اتصالات.. وتحميل الأزمة على جهة واحدة أمر غير دقيق

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر بها 4 شركات اتصالات، ما يجعل تحميل الأزمة على جهة واحدة أمرًا غير دقيق، موضحًا أن التأثير كان جزئيًا، والاتصالات عادت تدريجيًا، بنسبة تصل إلى 90% في خدمات الإنترنت المنزلي، كما عادت خدمات المحمول بالكامل.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن حادث حريق سنترال رمسيس الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي لم يكن مجرد حريق عادي، بل تسبب في توقف خدمات الاتصالات والانترنت، مما أثار تساؤلات المواطنين حول أسباب الإهمال في مرفق حيوي بهذا الحجم.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه نطالب بالشفافية الكاملة ومحاسبة أي مقصر، مثلما حدث في قضايا أخرى مثل البنزين المغشوش، فهذه بلد مؤسسات، ولا أحد فوق القانون.