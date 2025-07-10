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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يشهد فعاليات إطلاق معسكر "صحح مفاهيمك" لأعضاء اتحاد "بشبابها"

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

شارك المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، في فعاليات إطلاق معسكر "صحح مفاهيمك" بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والمستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية.

يُقام المعسكر في اطار بروتوكول لصالح اتحاد "بشبابها" وذلك بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، وبمشاركة 150 شابًا وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية، في إطار الاستعداد لإطلاق حملة وطنية موسعة لتصحيح المفاهيم المغلوطة، ومواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة بالتعاون مع المؤسسات الدينية والفكرية.

وأثنى محافظ الجيزة على جهود وزارتي الأوقاف والشباب والرياضة في تنظيم الفعالية وإخراجها بالصورة المشرفة التي تليق بعراقة الدولة المصرية، مشيدًا بأهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق أقصى استفادة من الموارد التي توفرها الدولة في دعم برامج التنمية، وتحسين البيئة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجميع المواطنين، خاصة فئة الشباب، التي تمثل النسبة الأكبر من التركيبة السكانية.

وأكد المحافظ أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات الدولة المختلفة في توعية الشباب، ورعاية أفكارهم وطموحاتهم، والدفاع عنهم في مواجهة حملات التشويه والتضليل، بما يتماشى مع النهج الذي تتبناه الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو، والتي تضع الشباب في صدارة أولوياتها.

وأشاد المحافظ بحجم الدعم المقدم من خلال فعاليات المعسكر و رصد احتياجات المجتمع ومعالجة أبرز الظواهر السلبية التي تؤثر على النشء والشباب، مثل: رشق القطارات، والغش، والتنمر، والتطرف الفكري، والإدمان، والانتحار، وذلك عبر عقد الندوات والدورات التدريبية والملتقيات الشبابية، إضافة إلى برامج التوعية والإرشاد الميداني بمراكز الشباب والمدارس والنوادي والمساجد.

وقد بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، أعقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض فيديو توضيحي حول فكرة المعسكر وأهدافه، تلاه كلمات السادة الحضور، واختُتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية.

شهد اللقاء الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور طاهر نصر نائب مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب، و الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، وسماحة الشريف السيد الشريف نقيب السادة الأشراف، الدكتور محمد مصطفى الياقوت وزير الأوقاف السوداني الأسبق، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق ومحمد محمود رئيس اتحاد بشبابها، وعدد من القيادات التنفيذية والشبابية.

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