مصر في القلب.. الحبتور: ما صدر من الحكومة بشأن أرض الساحل يعكس شفافية الدولة المصرية

أكد خلف الحبتور، رجل الأعمال الإماراتي، أنه دشن مركزًا للأبحاث في مصر يديره نخبة من العباقرة المصريين، إيمانًا منه بكفاءاتهم وقدرتهم على الابتكار وتحقيق الإضافة في مجالات متعددة.

وقال خلف الحبتور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إنه تابع باهتمام ما صدر عن الحكومة بشأن ما أُثير مؤخرًا حول قطعة أرض في الساحل الشمالي تم عرضها عليه، مؤكدا أن ما صدر من توضيح رسمي يعكس شفافية الدولة المصرية وقوة مؤسساتها.

وتابع رجل الأعمال الإماراتي، أنه يعتز بمصر وشعبها، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية قائمة على المحبة والاحترام المتبادل، معلقا " أعشق مصر مهما حدث، والمصريون هم أهلنا جميعًا، ونحب مصر العظيمة ونسعى دائمًا للتقرب منها بكل حب وثقة