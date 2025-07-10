تكليفات إدارية جديدة بالمركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بكفر الشيخ

أصدر الدكتور أيمن نبيل، مدير المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم بكفر الشيخ اليوم، قرارات بتكليفات إدارية جديدة بهدف تعزيز الصالح العام ورفع كفاءة العمل بالمركز.

شملت التكليفات كلاً من: الدكتورة مروة نوفل، نائبًا للمدير ورئيسًا لقسم المشتقات، والدكتور محمد حلمى، رئيسًا للوحدة العلاجية، والدكتور محمد صلاح، رئيسًا لقسم الصرف، والدكتور مصطفى حسنى، رئيسًا لقسم التبرع.

كما شملت التكليفات الدكتور شريف عبد الحى، رئيسًا لقسم السيرولوجى، والدكتورة إيمان حسام، رئيسًا لقسم مكافحة العدوى، والدكتورة شيماء أحمد رئيسًا لقسم الجودة.