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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2025

السلع التموينية
السلع التموينية
محمد صبيح

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2025، والتي يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة بجميع المحافظات. 

وتهدف الوزارة من خلال هذه الأسعار إلى توفير احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار مخفضة، في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وتأتي قائمة السلع التموينية لشهر يوليو 2025 بعد سلسلة من الاجتماعات لضبط الأسعار وضمان استقرار الأسواق، مع استمرار صرف الدعم للفرد بقيمة 50 جنيهًا حتى الفرد الرابع، و25 جنيهًا للفرد الخامس فأكثر.

أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2025

السلع التموينية التي أعلنت عنها الوزارة تتنوع ما بين السلع الغذائية الأساسية، ومنتجات الألبان، والمنظفات، لتلبية احتياجات الأسر المصرية بالكامل.

السلع الغذائية الأساسية

  • زيت خليط 800 مل: 30 جنيهًا (حد أقصى 4 عبوات لكل بطاقة).
  • سكر معبأ 1 كجم: 12.60 جنيه.
  • مكرونة 800 جم: 17 جنيهًا.
  • دقيق معبأ 1 كجم: 18 جنيهًا.
  • عدس مجروش 500 جم: 21 جنيهًا.
  • فول معبأ 500 جم: 9 جنيهات.

منتجات الألبان والمعلبات

  • جبنة تتراباك 250 جم: 7.50 جنيه.
  • جبنة تتراباك 500 جم: 14 جنيهًا.
  • تونة مفتتة 140 جم: 18 جنيهًا.
  • مربى 350 جم: 16 جنيهًا.

المنظفات ومنتجات العناية

  • مسحوق غسيل أوتوماتيك 800 جم: 25 جنيهًا.
  • مسحوق الغسيل العادي 800 جم: 16 جنيهًا.
  • صابون تواليت 125 جم: 7.50 جنيه.
  • سائل غسيل الأواني 80 جم: 3 جنيهات.
  • إضافات غذائية ومنتجات أخرى
  • ملح الطعام 300 جم: 1.25 جنيه.
  • بسكويت بأنواعه يبدأ من 1.50 جنيه وحتى 3.75 جنيه.
  • بار حلاوة طحينية 40 جم: 3 جنيهات.

صرف السلع التموينية يوليو 2025: مواعيد وآليات جديدة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء صرف السلع التموينية لشهر يوليو 2025 منذ اليوم الأول من الشهر، على أن يستمر الصرف يوميًا حتى نهاية الشهر، من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، عبر ما يقرب من 40 ألف منفذ تمويني تشمل بقالات التموين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع “جمعيتي” في القرى والمدن.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام أصحاب المنافذ التموينية بالأسعار الرسمية المعلنة، مؤكدة وجود لجان متابعة ميدانية للتأكد من وصول السلع التموينية المدعمة إلى مستحقيها ومنع أي محاولة للاحتكار أو التلاعب بالأسعار.

جهود الوزارة لضبط أسعار السلع التموينية

وتعمل الوزارة على توفير السلع التموينية الأساسية بكميات كافية، مشيرًا إلى أن هناك مخزونًا استراتيجيًا من السكر والزيت والأرز يكفي لأكثر من 6 أشهر، وهو ما يضمن استقرار الأسعار وعدم تأثرها بتغيرات الأسواق العالمية.

وتطبق الوزارة خطة شاملة لتحسين منظومة التموين، تشمل:

تطوير المجمعات الاستهلاكية لتقديم خدمة أفضل.

تحديث بيانات البطاقات التموينية لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة فقط.

التوسع في الدفع الإلكتروني لتسهيل صرف السلع التموينية للمواطنين.

المواطنون يشيدون بثبات أسعار السلع التموينية

وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار السلع التموينية السلع التموينية لشهر يوليو 2025 لشهر يوليو 2025

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