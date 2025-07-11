رئيس شعبة شركات حراسة المنشآت: لدينا مطالب محددة من التأمينات الاجتماعية

عقدت شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال بغرفة القاهرة اجتماعًا موسعًا لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم قطاعها ، وتستهدف التطوير والتنمية طبقًا لخطة الغرفة تماشيًا مع رؤية مصر 2030 .

ومن ضمن الموضوعات التي تم مناقشتها التأمينات الاجتماعية وتأمينات المقاولات في ظل العمل بالقانون الخاص بشركات حراسة المنشآت ونقل الأموال وتحديد المعاملة التأمينية للعاملين بشركات الأمن والحراسة.

وقال الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال إن مناقشة هذا الموضوع الذي يتعلق بالتأمينات الاجتماعية يأتي في ظل بعض المطالب الواردة من الشركات بأهمية إصدار كتاب دوري يُعمَّم على جميع مكاتب هيئة التأمينات الاجتماعية.

وتابع منظور، أن الشُعبة تتابع دائمًا مطالب قطاعها من مجلس الإدارة والجمعية العمومية من أجل تطوير وتنمية هذا القطاع الهام طبقًا لخطة الغرفة التطويرية تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وقال وائل البسيوني نائب رئيس شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال إن أجندة اجتماع الشُعبة كانت متنوعة ما بين موضوعات تهم هذا القطاع على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي في ظل خطة الشُعبة التطويرية التي تستهدف تنمية هذا القطاع .

ونوّه بسيوني إلى أن الشُعبة تناقش كافة مقترحات منتسبيها والشركات التابعة لهذا القطاع، والأفكار والرؤى التي من شأنها مواكبة التطورات العصرية الحديثة، وأن الشُعبة لن تدخر أي جهد تجاه منتسبيها من أجل تنمية قطاع شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.

جاء ذلك في الوقت الذي تبادل فيه الحضور الآراء حول أهم الموضوعات سواء فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية أو الموضوعات التطويرية وكيفية التعاون مع البنوك لوضع إطار تعاوني مع الشركات في هذا القطاع في ظل مشاركة ممثلي بعض البنوك في هذا الاجتماع لمناقشة سبل التعاون مستقبلًا بما يتناسب مع متطلبات هذا القطاع.

