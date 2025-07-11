قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الماليزي يدعو المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل على انتهاكها للقانون
مقرر الأمم المتحدة المعني بالفقر: إسرائيل تستخدم المجاعة كسلاح حرب
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس دور أول .. درجاتك هنا
ماليزيا: وزراء خارجية منظمة آسيان أكدوا حق الفلسطينيين في تقرير المصير
بالأسماء.. مصرع وإصابة 5 من أسره واحدة في انقلاب سيارة بمحور الضبعه
الاحتلال الإسرائيلي: مقتل قيادي بارز في حركة "الجهاد الإسلامي"
ضبط 7 أطنان صلصلة طماطم مجهولة المصدر داخل أحد المصانع بالشرقية
سرايا القدس تقصف مقر قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أعلى جبل الصوراني
لامبورجيني تصدم محبيها.. الأثرياء لا يفضلون السيارات الكهربائية
بعد إصابته بـ جلطات ومشاكل في الكلى.. من هو أدم الشرقاوي؟
اللي بينا حاجة مافيش غيرنا فاهمها.. رسالة خاصة من طليقة سامح عبد العزيز للمخرج الراحل
الوطنية للانتخابات تنشر كشوف مترشحي عضوية الشيوخ 2025 ورموزهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس شعبة شركات حراسة المنشآت: لدينا مطالب محددة من التأمينات الاجتماعية

شُعبة شركات حراسة
شُعبة شركات حراسة
ولاء عبد الكريم

عقدت شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال بغرفة القاهرة اجتماعًا موسعًا لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم قطاعها ، وتستهدف التطوير والتنمية طبقًا لخطة الغرفة تماشيًا مع رؤية مصر 2030 .

ومن ضمن الموضوعات التي تم مناقشتها التأمينات الاجتماعية وتأمينات المقاولات في ظل العمل بالقانون الخاص بشركات حراسة المنشآت ونقل الأموال وتحديد المعاملة التأمينية للعاملين بشركات الأمن والحراسة.

وقال الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال إن مناقشة هذا الموضوع الذي يتعلق بالتأمينات الاجتماعية يأتي في ظل بعض المطالب الواردة من الشركات بأهمية إصدار كتاب دوري يُعمَّم على جميع مكاتب هيئة التأمينات الاجتماعية.

وتابع منظور، أن الشُعبة تتابع دائمًا مطالب قطاعها من مجلس الإدارة والجمعية العمومية من أجل تطوير وتنمية هذا القطاع الهام طبقًا لخطة الغرفة التطويرية تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وقال وائل البسيوني نائب رئيس شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال إن أجندة اجتماع الشُعبة كانت متنوعة ما بين موضوعات تهم هذا القطاع على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي في ظل خطة الشُعبة التطويرية التي تستهدف تنمية هذا القطاع .

ونوّه بسيوني إلى أن الشُعبة تناقش كافة مقترحات منتسبيها والشركات التابعة لهذا القطاع، والأفكار والرؤى التي من شأنها مواكبة التطورات العصرية الحديثة، وأن الشُعبة لن تدخر أي جهد تجاه منتسبيها من أجل تنمية قطاع شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.

جاء ذلك في الوقت الذي تبادل فيه الحضور الآراء حول أهم الموضوعات سواء فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية أو الموضوعات التطويرية وكيفية التعاون مع البنوك لوضع إطار تعاوني مع الشركات في هذا القطاع في ظل مشاركة ممثلي بعض البنوك في هذا الاجتماع لمناقشة سبل التعاون مستقبلًا بما يتناسب مع متطلبات هذا القطاع.
 

شُعبة شركات حراسة شركات حراسة حراسة المنشآت نقل الأموال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخلصوا منها فورًا| هيئة الدواء تحذر من شراء تشغيلة قطرة شهيرة لعلاج انسداد الأنف

تخلصوا منها فورًا.. هيئة الدواء تحذر من شراء تشغيلة قطرة شهيرة لعلاج انسداد الأنف

أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

احصل علي 10 جيجا إنترنت ببلاش بتك الخطوات

احصل على 10 جيجا إنترنت ببلاش .. نفذ هذه الخطوات

رسميًا| إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

رسميًا| ضم المواليد على بطاقة التموين 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

زيزو

إسلام الشاطر لـ زيزو: انتظر عقوبة.. الأهلي لا علاقة له بمشاكلك مع الزمالك

هبة التميمي

حملة رقابية مشددة في إقليم كردستان لمصادرة دمية لابوبو

موعد صرف الزيادة الجديدة في معاش تكافل وكرامة

موعد صرف الزيادة الجديدة في معاش تكافل وكرامة

الذهب

تراجع أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

انفوجراف التنمية المحلية في اسبوع

بالإنفوجراف ..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية

جانب من الفاعليات

انطلاق فعاليات الموسم الصيفي بمركز جامعة القاهرة للغات والترجمة

الشمامسة

بحضور 400 شخصا .. المؤتمر الأول لشمامسة كنيسة مارجرجس بسوهاج

بالصور

لامبورجيني تصدم محبيها.. الأثرياء لا يفضلون السيارات الكهربائية

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

لها توأم صيني.. أحدث سيارة كهربائية SUV من شيفروليه

شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا

سيارة بمليار دولار.. لن تصدق نوع الماركة

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أندر سيارة هاتشباك كهربائية من فولكس فاجن أغلى من جولف R

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

فيديو

سامح عبد العزيز

هالة سرحان البداية وهنيدي الختام.. أبرز محطات المخرج الراحل سامح عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد