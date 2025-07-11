ليست كلمة سهلة .. خبير يكشف أضرارًا كارثية حال عدم التأمين السيبراني للمعلومات

قال المهندس عمرو صبحي خبير الأمن السيبراني والتحول الرقمي إن كلمة أمن سيبراني أصبحت دارجة لدى العديد من المواطنين، والتي تعني الإجراءات التي من خلالها نحمي بياناتنا.

الاختراقات والسرقة

وأضاف خبير أمن المعلومات خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «الردار الاقتصادي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أن البيانات يتم حمايتها من الاختراقات والسرقة، لأن الشخص الذي لديه ثورة حقيقية هو الشخص الذي لديه البيانات، ومن يستطيع أن يتحول ويخوض إجراءات تصحيحية هو من لديه البيانات، وبالتالي نحميها من الاختراقات أو التلاعب.

وأشار إلى أن تلك البيانات من الوارد أن تكون تحتوي على بيانات شخصية، وعمليات الاختراق تحصل على تلك البيانات وتغيير مضمونها، أو استهداف مفاصل الدولة ووقف كل ما له علاقة بالدولة، وذلك عن طريق الاختراقات والشائعات وغيرها الكثير والكثير.