أسعار الخضراوات اليوم السبت 12-7-2025 في سوق العبور

ينشر صدى البلد أسعار الخضروات في تعاملات اليوم السبت الموافق 12-7-2025، داخل سوق العبور

سعر الطماطم والبطاطس



وصل سعر كيلو الطماطم 4.5 جنيه والبطاطس 9 جنيهات والبصل 13 جنيها والبصل الأحمر 9 جنيهات والكوسة 9 جنيهات للكيلو والجزر بـ 7 جنيهات والفاصوليا 18 جنيها.

سجل سعر كيلو الباذنجان البلدي 5.5 جنيه و الرومي نحو 4 جنيهات والأبيض 8 جنيهات والفلفل الرومي البلدي 7 جنيهات والفلفل الحامي 5.5 جنيه والفلفل الألوان نحو 15 جنيها والملوخية 7 جنيهات.

الخيار والبامية

وصل سعر كيلو الخيار 12 جنيها والبامية 35 جنيها والقلقاس 15 جنيها والبطاطا 10 جنيهات والثوم 60 جنيها واللفت 6 جنيهات والبنجر 8 جنيهات.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 12-7-2025 سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 12-7-2025

ورق العنب

سجل سعر كيلو الورق العنب البلدي أو البناتي نحو 50 جنيها والخس 7 جنيهات للرابطة والكرنب 5 جنيهات للواحدة والكابتوشي 10 جنيهات للواحدة والقرنبيط 5.5 جنيه.



