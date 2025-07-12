وكيل صحة المنوفية يكشف قصورا حادا بمستشفى تلا المركزي وخطة عاجلة لتحسين الأداء

تفقد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في زيارة مفاجئة مستشفى تلا المركزي، وذلك في إطار متابعة جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وخلال المرور، رصدت اللجنة تدنياً ملحوظاً في مستوى النظافة العامة داخل المستشفى، بالإضافة إلى ضعف الانضباط الإداري، ما استدعى إحالة المخالفات للشؤون القانونية للتحقيق الفوري.

كما لاحظ وكيل الوزارة غياب التواجد الكافي لأفراد الأمن، وسوءاً في مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، مما يمثل قصوراً واضحاً لا يتماشى مع معايير الجودة والرعاية المطلوبة.

وفي ضوء ما تم رصده من سلبيات، أصدر وكيل الوزارة توجيهاته بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد سلامة، مدير إدارة الطب العلاجي، وعضوية عدد من المختصين من المديرية ، لدراسة الوضع داخل المستشفى بشكل شامل، ووضع خطة عاجلة لتحسين مستوى الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى على ضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة لتصحيح الوضع، وتحسين مستوى الأداء في أقرب وقت، حرصاً على سلامة المرضى وحقهم في تلقي خدمة صحية تليق بهم.