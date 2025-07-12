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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

القائمة الشعبية تبدأ استقبال طلبات الترشح لانتخابات النواب 2025

القائمة الشعبية
القائمة الشعبية
عبد الرحمن سرحان

أعلن أشرف المقدم، رئيس حزب شعب مصر، رئيس مجلس أمناء القائمة الشعبية لانتخابات مجلس النواب 2025 بدء تلقى طلبات المرشحين للانضمام للقائمة على مستوى الجمهورية، موضحا أنه تم تكليف اللجنة المختصة بقيادة اللواء د. أحمد الرفاعي،والدكتور خالد أبو بكر،والدكتور محي عبد السلام،وفلى ناصر شاكر، بتلقى طلبات الترشح وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.

وأوضح «المقدم» في بيان له، أن المشاركة السياسية واجب وطني على الجميع، في مواجهة أحلام المتربصين بالدولة المصرية، لافتا إلى أن القائمة الشعبية لانتخابات مجلس النواب 2025، تعبر عن صوت المواطن المصري والقوى السياسية الفاعلة  من أبناء الوطن المخلصين، فالمواطن هو صاحب القرار وله الحق في التعبير عن رأيه سواء بالترشح أو الانتخاب، وأن جميع القوى السياسية والرموز الوطنية مرحب بها للانضمام للقائمة.

وأكد رئيس حزب شعب مصر، أن الشارع السياسي له أحلام وطموحات، وأن التنوع في المرشحين والقوائم الإنتخابية يعزز من الحالة الديمقراطية وذلك بضخ دماء ووجوه جديدة للمشهد السياسي تعبر عن مختلف أطياف الشعب المصري، لافتا إلى أن حزب شعب مصر لديه استراتيجية تتضمن سلسلة من الجولات والزيارات الميدانية لمختلف المحافظات وعقد اجتماعات ولقاءات من أهالي المحافظات والأقاليم للاستماع إلى مقترحاتهم ومشكلاتهم ودعوتهم للمشاركة السياسية وممارسة حقوقهم الدستورية، لنشكل معا مشهدا انتخابيا يليق بالدولة المصرية ويعظم من جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء دولة ديمقراطية تعزز من حقوق الإنسان وتقدر طموحاته وأحلامه.

ومن جانبها، أشارت إنعام عبدالرحيم، نائب رئيس الحزب لشؤون الشباب، أن القائمة الشعبية لانتخابات مجلس النواب 2025  ستشهد مشاركة واسعة للكوارد الشبابية والمرأة والأقباط والمصريين في الخارج، بشكل يختلف عن أي قوائم سياسية أو حزبية سابقة، لافتة إلى أن القائمة الشعبية ترحب بنضمام الأحزاب ومختلف القوى السياسية إليها لتعبر عن إرادة شعبية حقيقية نابعة من رأي المواطن المصري.

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