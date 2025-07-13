دعمًا لزوجته.. رامي رضوان يروّج لـ «روكي الغلابة»: استعدوا لشوية أكشن

حرص الإعلامي رامي رضوان على دعم زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، والترويج لأحدث أعمالها السينمائية "روكي الغلابة".

وشارك رامي رضوان البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابه على موقع فيسبوك وعلق قائلًا: "يلا بقى، استعدوا لشوية أكشن أنا شخصيًا بادعي ماشفهوش في البيت، إن شاء الله يعجبكم قوي، بالتوفيق والنجاح يا رب حبيبتي ولكل صناع العمل".

انفصال رامي رضوان ودنيا سمير غانم

وأما عن شائعات انفصال رامي رضوان ودنيا سمير غانم، قام الإعلامي رامي رضوان، بالرد على تلك الشائعات مؤكدًا أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.

وأعرب رضوان، عبر حسابه على “إنستجرام” عن استيائه من الصفحات التي تروج لمثل هذه الأكاذيب، مطالبًا الجمهور بعدم الالتفات إلى هذه المصادر غير الموثوقة.

وأكد أن حياته الشخصية بعيدة عن الأضواء ولا تستحق هذا النوع من التدخلات، يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه دنيا سمير غانم لعرض فيلمها الجديد “روكي الغلابة” الشهر المقبل، حيث تعود إلى السينما بعد فترة من الغياب.