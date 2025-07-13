“المصريين الأحرار” يطلق أول حملة انتخابية مدعومة بالذكاء الاصطناعي استعدادًا لانتخابات الشيوخ

أعلن إبراهيم ضيف، أمين تنظيم حزب "المصريين الأحرار" بمحافظة الدقهلية، عن بدء الإعداد والتخطيط لإطلاق أول حملة انتخابية لمرشح الحزب لـ مجلس الشيوخ رضا أبو صالح بالدقهلية، تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI).



وذلك لدعم مرشح الحزب في الاستحقاقات المقبلة لمجلس الشيوخ؛ يأتي هذا التحرك النوعي بتوجيه من النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، وبالتنسيق الكامل مع الدكتورة هبة واصل، الأمين العام، و ريمون ناجى رئيس المركز الإعلامي.



وذلك في إطار رؤية الحزب الرامية إلى تحديث أدوات العمل السياسي وتبني أحدث ما وصل إليه العالم في مجالات التكنولوجيا والتواصل الجماهيري.

وقد عُقد اجتماع موسع ضمّ كلاً من إبراهيم ضيف والدكتور محمد الحسيني ريحان، رئيس لجنة الذكاء الاصطناعي بامانة الدقهلية، حيث ناقشا ملامح الحملة المرتقبة، وتم الاتفاق على وضع خارطة طريق واضحة لتنفيذها ميدانيًا بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والتأثير.

وأكد "ضيف" أن الحملة تمثل نقلة نوعية في أداء الحزب، وتعكس إيمانه العميق بأهمية مواكبة التطور التقني، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في فهم احتياجات الناخبين وتوجيه الخطاب الانتخابي بشكل أكثر دقة وفاعلية.

من جانبه، أوضح الدكتور ريحان أن الحملة ستعتمد على آليات تحليل البيانات، والتواصل الذكي، وتخصيص الرسائل الدعائية بناءً على سلوكيات واهتمامات الفئات المستهدفة، ما يضمن وصول الرسائل بشكل مخصص وفعّال يسهم في ترسيخ حضور مرشح الحزب في أذهان الناخبين.

وأختم ضيف تصريحه بالتأكيد على أن هذه الحملة تُعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، وتشكل نموذجًا رياديًا في توظيف التكنولوجيا لخدمة العمل السياسي، بما يعزز مكانة "المصريين الأحرار" كحزب وطني يسبق بخطوات في مضمار التحديث السياسي.