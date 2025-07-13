قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يلتقي عددا من الرؤساء المشاركين الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي
الرئيس السيسي: اللجنة التوجيهية تعاملت بشكل جدي مع معضلة الفجوة التمويلية
18 زيارة رقابية على قطاع الأسماك ومنتجات الأحياء المائية لضمان الجودة والتصدير
الرئيس السيسي: مصر تدعم "القدرة الإقليمية" لمواجهة تحديات السلم والأمن بالقارة
الرئيس السيسي: عملنا على تنفيذ أولويات تسريع وتيرة تنفيذ أجندة أفريقيا 2063
هل يوجد مرض الالتهاب السحائي في مصر؟.. إليك الأعراض
مقتل عنصرين بالقوات الخاصة الروسية على يد الأمن الأوكراني
ليلة من ألف ليلة وليلة.. بـ 957 مليون يورو فرح أسطوري بميزانية دول
الرئيس السيسي: أفريقيا التي نريدها ليست حلما وإنما واقع قريب المنال
وزير الأوقاف: أؤكد ثقتي بمؤسساتنا الدينية والصحافة الوطنية في بناء الوعي
الرئيس السيسي يشارك في أعمال الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السكرتير العام لبني سويف يناقش تقرير أداء مركز تدريب الحاسب الآلي

سكرتير عام المحافظة
سكرتير عام المحافظة

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام ل محافظ بني سويف، اجتماعا  بأعضاء مجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات التابع لديوان عام المحافظة، لمناقشة تقرير الإداء  ومتابعة مستجدات الإجراءات الجاري تنفيذها لاعتماد المركز لمنح شهادات برامج أساسيات التحول الرقمي.

 

حضر الاجتماع :عامر نصر الدين مدير مركز التدريب ، محمد أبو الفتوح مدير الشؤون القانونية ، عماد ربيع مدير الشؤون المالية ،هيثم محمد مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالديوان العام.

 

وخلال الاجتماع، ناقش السكرتير العام تقرير الدورات التدريبية التي تم تنفيذها خلال شهر يونية الماضي، بالإضافة إلى مراجعة الموقف المالي للمركز، والخطوات التي تمت لاستكمال استيفاء باقي اشتراطات ومعايير اعتماد المركز في مجال منح شهادة أساسيات التحول الرقمي والتي أصدرها المجلس الأعلي للجامعات، حيث تم تنفيذ حزمة من الاشتراطات الخاصة باعتماد المدربين واشتراطات الأمن والسلامة، في حين يجرى حاليا السير في استيفاء باقي الاشتراطات.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

أوائل الدبلومات الفنية 2025

صور أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2025 ..ورابط النتيجة على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

عاجل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

ظهرت الآن .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد |شوف درجاتك برقم جلوسك

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. بالدرجات والمجموع

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025 على صدى البلد ..لينك مجاني

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رسوب 44928 طالب وطالبة في نتيجة الدبلومات الفنية 2025

ترشيحاتنا

ضوابط وشروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة والآثار

تبدأ من 32 ألف جنيه| شروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة

فوائد واضرار الاشواجندا

مشروب تريند بيعمل هلوسة.. أضرار الأشواجندا

قوافل طبية بالغربية

بالصور.. قافلتان طبيتان لعلاج المرضى الأولى بالرعاية في محافظة الغربية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الأحمر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟

قوام رشيق.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بفستان مخطط

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

طريقة عمل جلاش مكسرات أو مهلبية أو كاسترد

طريقة عمل جلاش مكسرات أو مهلبية أو كاسترد
طريقة عمل جلاش مكسرات أو مهلبية أو كاسترد
طريقة عمل جلاش مكسرات أو مهلبية أو كاسترد

فيديو

اكتشاف تحت جليد الانتركتيكا

تحت جليد الأنتركتيكا.. اكتشاف عالم مفقود من 34 مليون سنة ما هو؟

حفل زفاف القرن

ليلة من ألف ليلة وليلة.. بـ 957 مليون يورو فرح أسطوري بميزانية دول

مهاجم ليفربول

شهادة قلبت الأحداث.. سائق شاحنة يفجر مفاجأة بشأن حادث وفاة جوتا

إيمان عبد اللطيف

طريقة استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كأن لم يكن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نكتة العام .. نوبل لترامب

المزيد