السكرتير العام لبني سويف يناقش تقرير أداء مركز تدريب الحاسب الآلي

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام ل محافظ بني سويف، اجتماعا بأعضاء مجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات التابع لديوان عام المحافظة، لمناقشة تقرير الإداء ومتابعة مستجدات الإجراءات الجاري تنفيذها لاعتماد المركز لمنح شهادات برامج أساسيات التحول الرقمي.

حضر الاجتماع :عامر نصر الدين مدير مركز التدريب ، محمد أبو الفتوح مدير الشؤون القانونية ، عماد ربيع مدير الشؤون المالية ،هيثم محمد مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالديوان العام.

وخلال الاجتماع، ناقش السكرتير العام تقرير الدورات التدريبية التي تم تنفيذها خلال شهر يونية الماضي، بالإضافة إلى مراجعة الموقف المالي للمركز، والخطوات التي تمت لاستكمال استيفاء باقي اشتراطات ومعايير اعتماد المركز في مجال منح شهادة أساسيات التحول الرقمي والتي أصدرها المجلس الأعلي للجامعات، حيث تم تنفيذ حزمة من الاشتراطات الخاصة باعتماد المدربين واشتراطات الأمن والسلامة، في حين يجرى حاليا السير في استيفاء باقي الاشتراطات.