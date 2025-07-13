الأنبا إبراهيم يتفقد مؤتمر اجتماع المرحلتين الإعدادية والثانوية بكاتدرائية أم المحبة الإلهية

تفقد غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، مؤتمر اجتماع المرحلتين الإعدادية، والثانوية، بكاتدرائية أم المحبة الإلهية، بأسيوط.

جاء ذلك بمشاركة صاحبي النيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، والأب لوكاس رسمي، وكيل المطرانية، والأب ميشيل زاهر، راعي الكاتدرائية، والأب ماجد مؤنس.

ورحب نيافة الأنبا دانيال بصاحب الغبطة، معبرًا عن امتنانه بهذه الزيارة، كما قدم الأب البطريرك كلمات التشجيع لأبناء وبنات المؤتمر، مؤكدًا لهم أهمية الاستفادة من جميع الفقرات المقدمة لهم.