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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة تفتيشية على منشأتين سياحيتين بالغردقة لرصد الاشتراطات وتطبيق معايير السلامة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، حملة تفتيشية على منشأتين سياحيتين تقعان بنطاق حي شمال، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس المدينة، للتأكد من مدى التزام المنشآت السياحية بالاشتراطات الفنية والصحية والتشغيلية، بما يضمن تقديم خدمات تليق بمكانة الغردقة كمقصد سياحي عالمي.

وشارك في الحملة ممثلون عن إدارات الطب البيطري، والبيئة، ومكتب العمل، والسلامة والصحة المهنية، تحت إشراف مدير عام إدارة اللجان والمجالس بديوان المدينة.

وخلال الجولة، أفادت اللجنة بسريان تراخيص التشغيل والسجلات البيئية وتراخيص المديرين بالمنشأتين، مع التنبيه بضرورة استكمال إجراءات تراخيص المصاعد وفقًا لقرار المحافظ.

ورصدت اللجنة بعض الملاحظات الصحية بأحد الفندقين، منها ضرورة فرز الخضروات والفواكه قبل تخزينها في الثلاجات، كما لاحظ مكتب العمل التزام الفندق بنسبة تشغيل 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة، مع وجود بعض التحفظات في إجراءات السلامة والصحة المهنية، خصوصًا في منطقة الخدمات، حيث تم توجيه إنذار للفندق لتلافي هذه المخالفات.

كما أوصت اللجنة بضرورة صيانة حاويات القمامة، واستبدال غير المطابق منها، والالتزام بوجود عقد رسمي للتخلص من المخلفات الخطرة، بالإضافة إلى تخصيص غرفة لتجميعها وفق الاشتراطات البيئية.

وأكد تقرير الطب البيطري صلاحية اللحوم والدواجن والأسماك للاستهلاك الآدمي داخل المنشأتين محل التفتيش.

تأتي هذه الحملة ضمن جهود مكثفة لضمان استدامة جودة الخدمات السياحية، ومتابعة تطبيق أعلى معايير النظافة والسلامة داخل المنشآت الفندقية والسياحية بالغردقة.

مدينة الغردقة الغردقة محافظ البحر الأحمر البحر الأحمر نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة

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