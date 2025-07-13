محمد أبو العلا: لا أفهم لماذا يتعنت بتروجيت في بيع حامد حمدان للزمالك؟

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط، عن تصريحات محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال محمد أبو العلا: "لا أفهم لماذا يتعنت بتروجيت في بيع حامد حمدان لنادي الزمالك، هذا الأمر ممكن يخلق حالة جدل كبير، ويجعل الجماهير تُفكر في الموقف على أنه مقصود".

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن نية جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، إجراء تغييرات جذرية على لائحة الفريق، بهدف إعادة الانضباط داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح المصدر، أن إدوارد يعمل حاليًا على إعداد لائحة جديدة بنظام مختلف، تركز بشكل أساسي على ضبط بنود الثواب والعقاب والمكافآت بطريقة أكثر حسمًا، مع ضمان تحقيق العدالة بين جميع اللاعبين، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.