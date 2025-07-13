الزمالك يعلن التعاقد مع المهدي سليمان.. تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور عن اعلان الزمالك التعاقد مع “المهدي سليمان ”،وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور :"رسميـــــــــاً :

نادي الزمالك يعلن التعاقد مع "المهدي سليمان"

حارس مرمى فريق الاتحاد لمدة موسمين ".



وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن نية جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، إجراء تغييرات جذرية على لائحة الفريق، بهدف إعادة الانضباط داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح المصدر أن إدوارد يعمل حاليًا على إعداد لائحة جديدة بنظام مختلف، تركز بشكل أساسي على ضبط بنود الثواب والعقاب والمكافآت بطريقة أكثر حسمًا، مع ضمان تحقيق العدالة بين جميع اللاعبين، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.