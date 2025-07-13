القائمة الوطنية تتوافق على الانعقاد بشكل دوري تحت عنوان: ملتقى الأحزاب السياسية

انعقد اليوم الاجتماع التنسيقي الثالث بمقر حزب الجبهة الوطنية، وذلك بحضور ممثلي ومندوبي الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية، تأكيدًا على وحدة الصف وتكامل الرؤى استعدادًا للاستحقاق الانتخابي المقبل.

جاء ذلك في إطار التحضيرات المكثفة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وفي سياق اللقاءات التنسيقية المتواصلة بين القوى والأحزاب السياسية تحت مظلة “القائمة الوطنية من أجل مصر”.

وواصل المشاركون في الاجتماع مناقشاتهم المستفيضة حول برنامج “القائمة الوطنية من أجل مصر”، إلى جانب بحث الترتيبات والاستعدادات اللازمة لضمان مشهد ديمقراطي مشرّف، يليق بمكانة الدولة المصرية خلال انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وخلص الاجتماع إلى النتائج التالية:

أولًا: توجيه رسالة تأكيد من قادة الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر لدعم رؤية رئيس الجمهورية وتأييده فيما يتخذه من إجراءات لحماية مصر وحماية الأمن القومي وتحقيق الاستقرار والتنمية.

ثانيًا: توجيه رسالة شكر لشعب مصر العظيم في تحمله ووقوفه بجانب الدولة المصرية في ظل الظروف العصيبة والمتغيرات الشائكة شديدة التعقيد والعمل على طمأنة الشعب المصري للظهور بمظهر مشرف وحضاري والخروج لممارسة حقه الدستوري في الانتخابات المقبلة ، كي تخرج تلك الانتخابات بمظهر مشرف يليق بالشعب المصري المجتمع حول مشروع قومي كبير.

ثالثًا: التأكيد على كل القواعد الحزبية المشاركة في القائمة الوطنية بالالتزام بالشفافية وممارسة العمل في إطار الضوابط المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات وهو ما تم التوافق عليه كميثاق بين الأحزاب والقوى المشاركة في القائمة الوطنية.

رابعًا: في ضوء ما تقرر عن الاجتماع التنسيقي الثاني بتشكيل اللجنة الإعلامية المشتركة لممارسة دورها الفاعل ، يجب على هذه اللجنة ضرورة إرسال شكل الحملة الدعائية وخطط التحرك في الفترة القادمة وأسلوب التمويل وهو ما ستتم مناقشته خلال الاجتماع التنسيقي المقبل.

خامسا : التوافق على عقد الاجتماع التنسيقي الرابع في مقر تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر

كما تم التوافق بين الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية على أهمية الانعقاد بشكل دوري تحت عنوان: (ملتقى الأحزاب السياسية)، لمناقشة الشواغل السياسية والاقتصادية الراهنة، والسعي لإيجاد حلول واقعية لها، كلٌ وفقًا لرؤاه الأيديولوجية والحزبية، في إطار يشبه آليات الحوار الوطني.. وذلك في ضوء ما لمسناه من رغبة جادة لدى مختلف الأطراف لتفعيل اللقاءات الدورية لتكون منصة منتظمة لبحث القضايا الوطنية وتبادل الرؤى بين القوى المشاركة في التحالف.

شارك في الاجتماع ممثلون عن أحزاب: الجبهة الوطنية، مستقبل وطن، حماة الوطن، الشعب الجمهوري، المصري الديمقراطي الاجتماعي، العدل، التجمع، إرادة جيل، الحرية، الوفد، الإصلاح والتنمية، المؤتمر، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

هذا، وتوجهت القوى والأحزاب السياسية المشاركة بالشكر والتقدير لحزب الجبهة الوطنية على استضافته وتنظيمه المميز لهذا اللقاء، مؤكدين أن هذه “القائمة الوطنية” تعكس وعيًا سياسيًا متقدمًا بأهمية العمل المشترك، واستشعارًا لحجم التحديات والمسؤوليات الوطنية في هذه المرحلة. كما أكدوا أن “القائمة الوطنية من أجل مصر” ماضية في مسارها بثقة وعزيمة، من أجل بناء مجلس شيوخ قوي، يعكس التنوع المصري الحقيقي، ويسهم في ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.