أدهم الشرقاوي: شكرا لكل الناس مصر اديتني كتير أوي

وجه الفنان أدهم الشرقاوي رسالة شكر لجماهيره و متابعيه عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .



وكتب أدهم الشرقاوي :"شكراً لكل الناس اللي تواصلوا معايا والردود

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الرهيبة شكراً للصحافة، للناس، ولكل اللي أونلاين، شكراً. هابقى أبطل أكون حساس وغريب بعد البوست ده. وأنا مختفي؛ جاتلي رسايل كتير بتقول إني مش بشتغل في مصر عشان بفضل أشتغل في أمريكا".



وأضاف :"مصر اديتني كتير أوي. بابا كان دايماً يقولي: إن مصر مفيش زيها مكان، وهو وماما كانوا دايماً يشجعوني إني أهتم بالثقافة، بس كنت صغير وغبي. اشتغلت في مصر مع أحسن ممثلين ومخرجين، والناس رحبوا بيا بجد. رغم إني عشت معظم حياتي في أمريكا (ألوم أهلي)، بعد *لعبة نيوتن* حسيت إني مرغوب فيه ومقبول، كأني ما سبتش مصر أبداً".

وختم :"الناس المصريين سمحولي أشتغل على مشاريع كتير وبنيت نفسي. رغم إن لغتي العربية مش أحسن حاجة، ورغم إني مش فاهم الثقافة كويس، ورغم إني كنت حاسس إني مش دايماً أستاهل، إنتوا دايماً دعمتوني وقبلتوني. شكراً .يا مصر

Thank".



وكان قد كشف الفنان الشاب ادم الشرقاوي سبب غيابه الفترة الأخيرة عن الساحة الفنية بعد مشاركته فى فيلم شماريخ الذى عرض عام ٢٠٢٣.

وشارك آدم الشرقاوي صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وكتب معلقا: “كان ليا فترة طويلة ما نزّلت بوستات، بس كنت محتاج أخد بريك، من سنتين كنت تعبان جدًا، كنت قريب من 110 كيلو (250 رطل)، ما كنتش قادر أتنفس كويس، عندي ضباب في الدماغ لدرجة إني ما كنتش فاكر أيامي بوضوح، آلام في المفاصل لدرجة إني ما كنتش قادر أقف كتير، والأسوأ إني كنت عندي جلطات دم في رجلي، وجسمي كله كان منتفخ بسبب مشاكل في الكلى”.