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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تنفيذ 12 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ

إزالة تعديات
إزالة تعديات
محمود زيدان

قادت الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، اليوم، الأحد، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن أعمال المرحلة الثالثة للموجة 26 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك بقرية الشطوط التابعة لمركز بيلا، بالتنسيق مع مركز شرطة بيلا، وقسم حماية الأراضي والإرشاد الزراعي والجهات المعنية.

تأتي الحملة في إطار حرص وتوجيهات القيادة السياسية في الحفاظ على الأراضى الزراعية، وتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بالتعامل بكل حسم مع المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية ووقف مخالفات البناء.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 12 قرار إزالة لحالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 9 قراريط بنطاق الوحدات المحلية لمركز بيلا، وأكدت رئيس مدينة بيلا، أن القيادات التنفيذية بمركز ومدينة بيلا، عازمة علي التصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات وفقاً للمقتضيات القانون وتوجيهات القيادة السياسية.

وشددت رئيس مركز ومدينة بيلا، على مسئولي الوحدات القروية، بعدم السماح بعودة مثل هذه التعديات مرة أخرى، تحت أي ظرف من الظروف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة جميع مواد البناء المستخدمة من طوب وتشوينات رمل وزلط، مع ضرورة المرور الميداني لرصد أية حالة تعد ومنعها في المهد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها وعلى أملاك الدولة.

وكان محافظ كفر الشيخ، كلف القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية وقوات الأمن بالمتابعة المستمرة وتكثيف المرور اليومي لرصد كافة حالات البناء المخالف والعشوائي وتنفيذ قرارات الإزالة فورًا بالتعاون مع وحدة التغيرات المكانية بكل مركز وكافة الجهات المعنية.

 وشدد على التعامل الفوري مع المخالفين والإزالة في المهد لأى تعديات وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأبنية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية مع أي تقاعس من قبل المسؤولين المعنيين، مع مصادرة مواد البناء والمعدات.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ بيلا إزالة تعديات

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